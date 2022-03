Freestyle e Snowboard, Mondiali juniores in Valmalenco

“Dopo i successi della Coppa del Mondo di Bormio, la Lombardia torna protagonista negli sport invernali con un evento di caratura internazionale che metterà in risalto le bellezze della Valmalenco“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali juniores di Freestyle e Snowboard, in programma in Valmalenco (SO), dal 25 marzo al 2 aprile.

“Con oltre 400 fra atleti e tecnici, provenienti da 27 nazioni, la Valmalenco – ha spiegato l’assessore allo Sport Antonio Rossi – per una settimana diventerà il centro del mondo per le specialità di freestyle Moguls, pista dosso, e Aerials, trampolino al Dosso, e per lo slalom di snowboard. Si tratta di un appuntamento importante a livello sportivo e organizzativo da vedere dal vivo, per apprezzare appieno le eccezionali prestazioni di cui sono capaci gli atleti di queste discipline. Un evento che sulla strada verso le Olimpiadi del 2026, sono certo, metterà in risalto oltre alla bellezza delle nostre montagne, la preparazione tecnica dei nostri specialisti e la capacità della Valtellina di organizzare eventi di importanza mondiale, con l’augurio che questi della Valmalenco siano un trampolino sportivo per giovani atleti azzurri, anche in vista dei prossimi Giochi invernali”. “Eventi internazionali di tale portata sono driver di conoscenza e di promozione dei territori. In tal senso, la Valmalenco è in prima linea nella valorizzazione di discipline così performanti e spettacolari”, ha detto l’assessore al Turismo Lara Magoni.

“Mai come in questi ultimi anni – ha detto l’assessore alla Montagna Massimo Sertori – c’è la volontà di legare Sondrio con la Valmalenco, per potenziare le straordinarie potenzialità di questo posto fantastico. Come Regione Lombardia continuiamo a sostenere la montagna e il turismo della neve per valorizzare questi territori durante tutte le stagioni. In particolare, a causa del blocco delle attività durante la pandemia, Regione è stata affidataria di 80 milioni di indennizzi che sono stati distribuiti alle attività e hanno rappresentato una boccata d’ossigeno ma anche elementi strutturali e importanti per sostenere i costi di gestione degli impianti di risalita. Alle gare ci sarò e aspetto numerosi tifosi e appassionati da tutto il mondo, per assistere alle competizioni che si preannunciano entusiasmanti”.