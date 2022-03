L'incidente venerdì sera verso Lecco; impatto violentissimo. Per fortuna i tre occupanti non sono gravi.

Un’auto si è ribaltata venerdì sera, poco dopo le 21, nella galleria Sornico della SS36, in direzione Lecco. Tre persone a bordo sono state soccorso per fortuna in condizioni non gravi, nonostante le condizioni del veicolo; si tratta di due giovani di 34 e 25 anni e di un uomo di 55. L’incidente è avvenuto in direzione Lecco. Non sono state coinvolte altre vetture. Il traffico è stato deviato. I tre occupanti dell’auto sono stati portati al Manzoni di Lecco e all’ospedale di Erba.