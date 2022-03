Moratti, la giornata delle vittime del Covid segna una nuova stagione

Si celebra oggi la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. “Mi piace pensare che una giornata di condivisione così vicino all’arrivo della primavera non sia causale. Questa giornata rappresenta una nuova stagione per tutti noi, dopo aver intrapreso un cammino della speranza. In questo cammino un’arma fondamentale contro il Covid sono stati i vaccini, dove la Lombardia ha raggiunto risultati eccezionali. Il mio appello è che quei pochi che non si sono ancora vaccinati lo facciano”. E’ il messaggio della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, diffuso attraverso un video.

“Quella del Covid è stata una tragedia dell’epoca moderna che ha segnato, in diversa portata, tutta la nostra popolazione in tutte le fasce di età. Il ricordo, le riflessioni, il silenzio di queste ore, ci lasciano un importante impegno morale: non c’è futuro senza memoria – ha aggiunto Moratti -. Siamo caduti, ma ci siamo rialzati e abbiamo ripreso a camminare, ma dobbiamo continuare a farlo anche per chi oggi non c’è più, perché è il modo migliore per onorare chi non c’è”.