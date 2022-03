Incendio nei boschi di Vercurago, nel Lecchese

Mobilitazione per un incendio boschivo a Vercurago, piccolo centro della provincia di Lecco noto per la presenza del complesso religioso di San Gerolamo. La zona è abitualmente meta di tanti credenti ed è proprio nei boschi vicini che si sono sviluppate le fiamme, favorite dal clima e dal terreno secco. Ci sono volute alcune ore per circoscrivere e domare l’incendio e nel corso del pomeriggio l’allarme è rientrato, grazie soprattutto all’intervento di un elicottero che ha pescato acqua dal vicino Lago di Como, per poi gettarla sul rogo. Qualche timore per la vicinanza della scuola primaria e alcune abitazioni che non sono state comunque evacuate. Mobilutati i vigili del fuoco, e per precauzione anche un mezzo della Croce Verde di Bosisio Parini (Lecco).