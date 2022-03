Da Milano all’Ucraina con una cucina da campo

Parte oggi da “Rob de Matt”, bistrot milanese di inclusione social, la carovana di pullman, furgoni e auto carichi di aiuti umanitari per il popolo ucraino. I volontari arriveranno a Medyka, al confine tra Polonia e Ucraina.

La spedizione è organizzata e promossa da Refugees Welcome, I bambini dell’est, Rob de Matt, St Ambroeus Fc, Cooperativa Abitare, Anpi Dergano, Municipio 9 Milano, L’Ape Clotilde. A bordo dei mezzi ci sarà anche la brigata di cucina del ristorante “Rob de Matt” che cucinerà pasti caldi ai profughi al confine tra Ucraina e Polonia. “Abbiamo deciso – spiegano i gestori del locale milanese – di partire con tutta la pasta che abbiamo raccolto per il progetto sociale in questi mesi, siamo pronti a cucinare un pasto caldo per circa 2.000 persone”. I ragazzi di Rob De Matt porteranno anche beni di prima necessità per i bambini. Per questo nei giorni scorsi hanno coinvolto via social la gente del quartiere Dergano e non solo. “Andremo a scaricare tutte le donazioni in una scuola vicino al confine, usata come hub di accoglienza dall’associazionismo locale, che ci ha avvisato che ci sono tante situazioni difficili in arrivo. Poi andremo direttamente a Medyka per montare la cucina da campo: il nostro scopo è distribuire 2000 pasti caldi a chi arriva stremato dopo una notte al confine”. Al ritorno, i furgoni ospiteranno tutti i profughi possibili, che verranno sistemati grazie a Refugees Welcome.