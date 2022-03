Ucraina, catena di solidarietà al consolato di Milano [VIDEO]

Nel cortile interno del consolato ucraino di Milano è attiva la catena di solidarietà per la popolazione colpita dalla guerra: sono infatti decine le persone, italiani e ucraini, che continuano a portare qui beni di prima necessità: vestiti, viveri, medicinali, prodotti per bambini. Decine di sacchi e scatoloni che continuano ad accumularsi nel cortile e nei saloni. “Vogliamo ringraziare tutto il popolo italiano perché ci dà tanto aiuto. Abbiamo ricevuto tantissime cose, i nostri posti adesso sono pieni. Ogni giorno mandiamo camion carichi alla dogana. Speriamo che tutto finisca”, racconta a Mianews Anna Kalembet, una delle tante volontarie. “Anche molte associazioni ci hanno aiutato. Abbiamo farmacie che raccolgono per noi medicine. Molta gente ci chiama e continua a darci il suo aiuto. Ci sono aziende che ci portano molte cose gratuitamente e le mandano anche alla dogana”, continua Anna spiegando che sebbene i volontari siano soprattutto ucraini “anche gli italiani ci danno una mano”. Infine da parte della volontaria una sorta di appello: “Vogliamo la pace. La nostra gente vuole stare in Ucraina, anche quelli che adesso arrivano in Italia dalla Polonia. Dobbiamo chiedere aiuto per la pace perché noi adoriamo il nostro Paese e vogliamo stare lì. Per favore, aiutateci. Noi dobbiamo fermare Putin perché questo è un terrore per noi”.