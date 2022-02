Ucraina, presidio per la pace oggi in piazza della Scala

“No alla guerra in Ucraina”: Presidio oggi alle 18 in piazza della Scala a Milano indetto da Anpi, Arci, Acli, Cgil, Cisl e Uil, e altre associazioni e comitati. Il presidio è stato organizzato nei giorni scorsi e ora, alla luce dell’attacco della Russia all’Ucraina, assume maggiore significato. “La nostra posizione – ha dichiarato in una nota il segretario generale della Cgil Lombardia, Alessandro Pagano – si incentra sul netto rifiuto della guerra, la richiesta al nostro governo e all’Europa di operare per la de-escalation del conflitto e di operare per la soluzione politica nel seno dell’Unione Europea, la necessità di assumere una posizione di neutralità attiva, ovvero non essere coinvolti in operazioni militari ed agire per le vie della diplomazia, del dialogo tra le parti in causa e nel rispetto del diritto internazionale”.