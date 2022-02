Ucraina, a Milano un migliaio di persone in piazza per la pace

Sono circa mille le persone che si sono ritrovate in piazza Scala a Milano per partecipare al presidio per la pace, contro l’aggressione della Russia all’Ucraina, promossa dai sindacati Cgil-Cisl-Uil, Anpi, Arci, Acli. Al presidio, a cui hanno aderito altre realtà come Emergency e partiti politici come il Pd e il Movimento 5 stelle, erano attese 500 persone secondo quanto spiegato dai sindacati ma sono di più i manifestanti arrivati per condannare l’invasione. Davanti alla sede del Comune c’è anche un gruppo di cittadini ucraini che lavorano a Milano, molte come badanti e che hanno portato cartelli con la scritta ‘Stop War’ o ‘Stop Putin’. “Segnaliamo con questa manifestazione lo sdegno e la preoccupazione per questa aggressione militare e chiediamo che il governo sia più incisivo – ha spiegato il segretario della Cgil Milano, Massimo Bonini -. I sindacati sono preoccupati anche per le ricadute economiche e occupazionali e bisogna capire se il tema delle sanzioni è quello più indicato”. In piazza Scala campeggiano i colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu, srotolata dai manifestanti.