Tre bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stamani a Milano. C’è anche un ferito grave. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, due auto si sono scontrate: la vettura che ha investito la seconda auto, con a bordo il padre e i suoi tre figli, aveva perso il controllo, forse per un malore del conducente. E’ accaduto alle 8 in viale Enrico Fermi all’incrocio con via Majorana. Sulla prima vettura il 118 ha soccorso un 20enne con una frattura a un braccio, trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda. Sulla seconda un uomo di 32 anni con un bambino di 2 e due bambine di 7 e 8 anni, tutti feriti solo lievemente, e che sono stati trasportati in codice verde all’ospedale pediatrico Buzzi.