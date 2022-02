Pechino, argento per Arianna Fontana

Per l'atleta di Berbenno di Valtellina (So) è l'undicesima medaglia olimpica, una in piu' di Stefania Belmondo; mai nessuna azzurra ha fatto meglio.

Arianna Fontana è medaglia d’argento al fotofinish nello short track 1500 metri. Per lei e’ l’undicesima medaglia olimpica, una in piu’ di Stefania Belmondo; mai nessuna azzurra ha fatto meglio. “Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te” dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’. Arianna Fontana, l’azzurra di Berbenno di Valtellina (Sondrio), alla sua 11/a medaglia olimpica oggi a Pechino, è tornata sulle accuse allo staff azzurro dello short track. “Gli attacchi degli uomini di cui ho parlato? Ho perdonato da tempo, ma non dimentico… Alla fine è solo uno degli uomini che mi ha attaccato sul ghiaccio ad aver continuato. Si’, è uno dei quattro di oggi”, le sue dure parole riferite alla staffetta di bronzo. “Altri quattro anni così non so se li reggo – ha detto la campionessa, che si è preparata ai Giochi fuori dal circuito federale -. Il presidente Gios dice che vuole che arrivi a Milano-Cortina, ma dentro i paletti Fisg: non è un buon inizio..”