La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Poco dopo le 18 di ieri, gli agenti del Commissariato Comasina hanno visto l’uomo uscire dalla propria abitazione a Cormano per recarsi, a bordo di un’auto, in un bar in via Legnone. Dopo circa 30 minuti ne è uscito e, a bordo di una seconda vettura, si è diretto in via Varè, zona Bovisa, dove è stato visto scendere, aprire un cancello con le chiavi e introdursi nello stabile per poi scendere con l’automobile davanti a un box al cui interno era parcheggiata una Fiat 500.

L’uomo ha aperto il baule posteriore dell’utilitaria e ha prelevato un sacchetto. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato in flagranza, trovandolo in possesso di 750 euro in contanti e di 20 grammi di cocaina, contenuti nel sacchetto.

Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati altri 115 grammi di cocaina, 20 panetti di hashish dal peso complessivo di 3,46 kg, una pistola con matricola abrasa, 7 munizioni e due bilancini di precisione.