Arpa Lombardia, il vento più forte degli ultimi 10 anni

“L’intensità delle raffiche registrate ieri cataloga questo episodio come il più intenso degli ultimi dieci anni”. Lo sostiene Arpa Lombardia in una nota dedicata al forte vento di ieri. “L’evento era stato correttamente anticipato dal Centro funzionale di Protezione civile, che aveva emesso già domenica 6 un’allerta arancione per rischio vento forte su Alpi e settori occidentali di Prealpi e pianura, segnalando la possibilità di raffiche tra 90-110 km/h a tutte le quote”. Dai dati registrati dalla rete di stazioni meteorologiche di Arpa Lombardia spiccano velocità massime oltre i 100 km/h sui settori più esposti e in quota, come ad esempio i 104 km/h di Gordona (SO) e del Monte Cadrigna (Veddasca, VA). Raffiche simili hanno però raggiunto anche i fondivalle, con 104 km/h a Samolaco (SO) e 103 km/h a Como – Villa Gallia. Nel corso della mattinata il vento ha investito con forza anche la pianura centrale e occidentale, facendo registrare diffusamente raffiche comprese tra 60-90 km/h. Particolarmente colpita la città di Milano: raffiche fino a 95 km/h hanno interessato l’area del Parco Lambro, mentre in centro sono stati misurati 80 km/h nello storico quartiere di Brera, a pochi passi dal Castello Sforzesco.

Una rapida attenuazione del vento si è poi registrata a partire dalle ore 13. Attualmente, conclusa l’allerta per vento forte, in Lombardia rimane alto il pericolo di incendi boschivi.