Raffiche a 90 km/h in Lombardia, a Milano si stacca un pezzo di tetto della Centrale

Sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento che sta interessando Milano, l’hinterland e diverse sone della Lombardia per rami e alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. Scoperchiato un pezzo di tetto della stazione Centrale di Milano. Sono stati creati percorsi alternativi per entrate e uscite in sicurezza. Chiuso il Castello Sforzesco per la caduta di un parafulmine e i cortili di Palazzo Reale. Pesanti danni all’hub vaccinale di Trenno. Chiusi gli accessi ai parchi pubblici. Strade bloccate in viale Romagna e zona Città Studi e a Famagosta, dove le piante sono cadute sulla strada bloccando l’accesso alle tangenziali. Due feriti, di cui uno in modo grave, a Rho, a causa di un albero caduto per il forte vento, in piazza della Libertà, in zona stazione: un uomo di 64 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda con traumi da schiacciamento e una donna di 66 anni, è stata soccorsa invece in codice verde. Un 76enne è rimasto schiacciato da un albero a Settala riportando diversi traumi e frattura di un piede. Stava effettuando operazioni di potatura quando è rimasto schiacciato dall’albero caduto.

A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Danni e interventi a Monza e provincia. Decine gli interventi nel Comasco, specialmente nel Canturino. A Carimate è caduta la copertura di un condominio, un tetto a Lomazzo, mentre a Mariano Comense sono stati abbattuti tre alberi su una rotonda stradale. I vigili del fuoco segnalano anche incendi della vegetazione nella zona di Solbiate Comasco. Interventi dei vigili del fuoco anche nel Pavese. Danni infine anche nel Lodigiano e a Lodi: tre auto sono state danneggiate da due alberi caduti in piazzale 3 agosto, zona Tribunale. Un uomo di circa 35 anni è stato soccorso, questa mattina intorno alle 9.30, in un cantiere edile a Cornaredo (Milano). L’uomo, un operaio caduto da un ponteggio in questa giornata di vento fortissimo, ha riportato traumi gravi ed è stato trasportato con l’elicottero, in codice rosso, all’ospedale S.Gerardo a Monza. Il vento ha colpito anche tutta la provincia di Varese, dove sono già in azione i vigili del fuoco per incendi e strutture scoperchiate. A Laveno Mombello il danno maggiore lo ha subito una scuola elementare, il cui tetto è stato in parte scoperchiato da raffiche di oltre 90 km orari. Pochi chilometri più in là è stata chiusa temporaneamente una tensostruttura riservata ai tamponi per il Covid, fortemente danneggiata dal vento. Sempre a causa del forte vento si è sviluppato un incendio nel sottobosco di Malnate (Varese), che attualmente è arrivato a lambire oltre due ettari di terreno. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Nel legnanese e a Uboldo si sono registrati diversi casi di alberi abbattuti dalle raffiche, anche in questo caso rendendo necessario l’intervento dei pompieri e dei volontari della protezione civile.