Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva fuori pista lungo un canalone a Livigno (Sondrio). Era originario di Breno, in provincia di Brescia. L’amico che era con lui è uscito quasi illeso dall’incidente. Sul drammatico episodio indagano il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio con i carabinieri di Livigno. L’incidente è avvenuto a metà mattinata in una delle zone più frequentate dagli appassionati, ma in un canalone fuori pista. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale a Bergamo, ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.