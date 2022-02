Covid, sospeso vigile no vax nel cremonese

Un vigile No Vax è stato sospeso nel cremonese: è l’unico agente in servizio nel comune di Palazzo Pignano e non ha il Green pass. La vicenda è stata confermata dal sindaco Giuseppe Dossena. “Senza il nostro unico vigile – ha spiegato il primo cittadino – possiamo contare solo su dieci ore la settimana dell’agente a scavalco con Monte Cremasco: da tempo ci stiamo muovendo per cercare una figura che possa sopperire a questa assenza, frutto di una scelta personale. Continueremo nella nostra ricerca di personale per avere un agente di polizia locale”.