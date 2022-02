Baby gang accerchia e rapina un sedicenne in zona City Life

In quattro hanno accerchiato un sedicenne in zona CityLife, minacciandolo con coltelli, gli rubato un berretto. Allertata dalla vittima e ricevuta una descrizione degli aggressori, gli agenti della Questura hanno individuato il gruppo di rapinatori poco lontano in viale Scarampo. Si tratta di una banda composta tutta da minorenni, ora indagati per rapina in concorso: due 17enni, un 16enne e un 13enne, quest’ultimo non punibile per via della giovane età. Il fatto è accaduto ieri alle sei del pomeriggio.