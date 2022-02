“E’ una campagna che sicuramente premia la generosità dei lombardi e l’impegno di tutto il personale che ha contribuito.” Lo ha detto a Radio Lombardia l’assessore al Welfare e Vice Presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti a proposito della campagna vaccinale definita storica. “Siamo a più di 6 milioni e mezzo di adesioni alla terza dose, oggi tra l’altro la Lombardia taglia un’altro significativo traguardo raggiunge l’80% di vaccinati cin la dose booster, la Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa per questa straordinaria campagna”. Dopo aver snocciolato i numeri della campagna vaccinale la Vice Presidente ha ringraziato in particolar modo i ventenni di cui ha elogiato l’eccezionale senso civico perchè “in questa fasca che conta quasi un milione di giovani la campagna ha superato il 98% di adesioni”.

La Vice Presidente è stata sollecitata sul tema della riduzione dei tempi di attesa: “Ridurre i tempi di attesa dei ricoveri a partire da quelli oncologici è per noi una priorità – ha detto Letizia Moratti-. Ho portato in giunta una delibera settimana scorsa con la quale ho fissato dei tempi molto brevi. Si partirà infatti dal prossimo primo aprile, la prima area di intervento riguarderà i ricoveri chirurgici oncologici e a seguire si interverrà sulle altre aree di ricovero chirurgico, sulle prime visite ambulatoriali e sulla diagnostica per immagini. Abbiamo previsto decurtazioni e premialità in relazione al rispetto dei tempi di attesa”.