Sono rimasti fermi in seggiovia per oltre mezz’ora, in attesa che il guasto venisse riparato. Momenti di paura per una quindicina di sciatori bloccati ieri pomeriggio sulla seggiovia a Ponte di Legno, in val Camonica. L’impianto “Casola” che sale in Valbione-Dosso delle Pertiche ha avuto un guasto e sono dovuti intervenire i tecnici per ripararlo. Nel frattempo è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Nel giro di mezz’ora il guasto è stato risolto e la seggiovia per fortuna ha ripreso a funzionare. Gli sciatori, rimasti fermi nel vuoto per parecchio tempo, hanno così potuto raggiungere la loro meta. Sull’episodio, il Codacos ha fatto un esposto in Procura: in caso di danni, risarcimenti, guasti, ritardi – fa sapere l’associazione dei consumatori – è possibile contattare lo 02.29419096 oppure info@codaconslombardia.it