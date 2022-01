Positivo al Covid, girava nel parcheggio di un negozio in Brianza

I carabinieri di Carate Brianza, mentre passavano nei pressi del locale negozio “Bricoman”, notando un uomo aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio, si sono fermati per un controllo e hanno proceduto all’identificazione di un 52enne di origini peruviane, da tempo residente a Paderno Dugnano, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio. I militari hanno approfondito i controlli e, dopo aver interessato l’ATS Brianza per un controllo incrociato sulla banca dati, hanno avuto la conferma che l’uomo era positivo al Covid e doveva trovarsi in isolamento per quarantena obbligatorio. I militari lo hanno quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per la violazione dell’obbligo di quarantena. Il parcheggio del negozio “Bricoman” di Carate è stato in passato oggetto di svariati furti su auto e per questa ragione l’Arma effettua costanti azioni per9 monitore e a prevenire la commissione dei reati.