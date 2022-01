Arrestato ladro di rame in Brianza

I Carabinieri hanno arrestato un ladro di rame che, dopo aver divelto una porta, attraverso un foro praticato nella parete si era impossessato di varie bobine di stagno e barre di alluminio per un peso di circa 210 kg e del valore di euro 8mila. E’ successo a Mezzago, in Brianza. Un cittadino notando alcune ombre presso un’azienda che realizza e vende prodotti e tecnologie per la saldobrasatura, ha allertato la Centrale Operativa dell’Arma di Monza, che ha inviato le pattuglie di Bernareggio con l’ausilio di una pattuglia dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Vimercate: i militari hanno sorpreso il ladro all’interno del locale caldaie. Aveva divelto la porta e attraverso un foro praticato nella parete si era introdotto nel capannone, da cui aveva asportato la refurtiva trovata accatastata nei pressi del foro. L’uomo è stato arrestato e a seguito del processo per direttissima è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia brianzola.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni del vimercatese disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Monza e Brianza per garantire la sicurezza pubblica sono state arrestate altre due persone, per aver asportato ad un dipendente di un distributore di carburanti di Concorezzo il monopattino elettrico.