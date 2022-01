Sicurezza, Sala interverrà in consiglio comunale

Il sindaco di Milano Beppe Sala oggi pomeriggio (lunedì) interverrà in apertura di consiglio comunale per parlare del tema della sicurezza, dopo diversi fatti violenti avvenuti negli ultimi giorni in città. L’intervento era stato richiesto qualche giorno fa dall’opposizione dopo le violenze a più di una decina di ragazze in piazza Duomo della notte di Capodanno e le polemiche scaturite al riguardo. Episodi a cui nel frattempo si è aggiunta la colluttazione nella notte fra venerdì e sabato vicino alla Darsena fra un vigile in borghese e un gruppo di ragazzi, durante la quale sono stati esplosi due colpi di pistola.