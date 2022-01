“Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana”: così il presidente della Lombardia Attilio Fontana. E questo “anche perché – ha aggiunto – uno dei parametri è ancora al di sotto del limite”, ovvero quello dei posti occupati in terapia intensiva. “Spero che, proprio perché siamo arrivati al picco si inizi, in una prima parte a stabilizzare come numeri e poi a discendere: mi auguro che questa sia il prossimo futuro” ha risposto Fontana alla domanda se teme un aumento della pressione sugli ospedali. “Comunque – ha aggiunto – anche tenuto conto che il rapporto con questa nuova variante è nuovo, valuteremo cosa succederà”.