Rapinato dell’orologio, un Patek Philippedelda 90 mila euro, mentre camminava in centro. Vittima un 56enne messicano che ieri pomeriggio in via Andegari, zona Montenapoleone, è stato avvicinato da un uomo con il quale ha riferito di avere avuto anche una colluttazione. Il rapinatore è riuscito a strappargli l’orologio dal polso e a scappare. La vittima ha riportato lievi escoriazioni guaribili in pochi giorni.