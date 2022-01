Incidente mortale oggi, mercoledì 12 gennaio, per un uomo di 58 anni, L.G. le iniziali, residente ad Almenno San Salvatore (BG). Stava scalando con altre persone una cascata di ghiaccio all’Alpe Pioda in Val Masino (So), a una quota di 1700 metri, quando è caduto. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione. Immediata la richiesta di soccorso, giunta intorno alle 13:00; la centrale ha inviato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (SO); il medico ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche il Soccorso alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che si sono occupati anche dei rilievi. Il recupero del corpo è terminato intorno alle 15:15.