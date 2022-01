Trovato morto il 21enne disperso sul Legnone in Valsassina (LC)

L'escursionista di Saronno (Va), disperso da martedì, era partito con l'intenzione di trascorrere una notte in quota.

E’ stato ritrovato senza vita, l’escursionista di 21 anni di Saronno (Va) disperso da ieri sul monte Legnone nel lecchese. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione del mancato rientro, e si si sono concentrate nei boschi sopra Premana, a 2.500 metri di quota. Il corpo dell’escursionista è stato individuato alla base del canale Ovest privo di vita dalle squadre del Soccorso alpino, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco che, anche con l’ausilio di un elicottero, sfidando il maltempo, avevano perlustrato le pendici della montagna. Da quanto si è appreso, il 21enne era partito con l’intenzione di trascorrere una notte in quota, ma qualcosa dev’essere andata storta. Il soccorso alpino fa sapere che sono momentaneamente sospese le operazioni di oggi sul Monte Legnone. A causa di condizioni meteorologiche avverse, il recupero del ragazzo di Saronno avverrà non appena la situazione lo renderà possibile, in base all’evoluzione del tempo nelle prossime ore.