Pd, rimborsare i tamponi molecolari di inizio e fine quarantena

Rimborsare i tamponi molecolari di inizio e fine quarantena ai cittadini che non trovano appuntamento col sistema sanitario regionale e sono costretti a rivolgersi al privato. Lo chiede il Pd in Regione. “Migliaia di cittadini sono impossibilitati a trovare un tampone disponibile tramite il sistema sanitario regionale – sottolinea il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati – I Medici di Famiglia segnalano l’impossibilità di garantire tamponi di inizio e fine quarantena, e la conseguenza è che moltissimi si stanno rivolgendo al privato pagando cifre inaccettabili. In questi casi deve essere garantito il rimborso a chi ha la ricetta medica ma deve pagare il privato a causa della disorganizzazione del pubblico e dell’incapacità della Giunta regionale lombarda di garantire i diritti dei cittadini. I tamponi devono essere rimborsabili per tutti coloro che necessitano di esito negativo per rientrare a lavoro o a scuola, e che a causa del caos sui tamponi non riescono ad accedere al servizio del sistema sanitario. Per ottenere il rimborso deve bastare la ricetta del proprio medico.