Sono 27 mila le prenotazioni in Lombardia per la terza dose di 16-17enni effettuate ieri, primo giorno disponibile. “27mila ragazzi della fascia d’età 16-17 si sono prenotati oggi per il richiamo. Non sottovalutare l’importanza della terza dose è un segno di maturità e di consapevolezza. Bravi” scrive sul suo profilo Twitter, la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.