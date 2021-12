Pranzo di Natale con i poveri all’Opera Cardinal Ferrari

Calore umano e solidarietà. Sono questi gli “ingredienti” principali del Grande Pranzo di Natale 2021, in programma nella sede di Opera Cardinal Ferrari, in via Boeri 3 a Milano. Alle 11.30 verrà celebrata la Santa Messa nel salone polifunzionale. Per il pranzo, verranno occupate tre sale per garantire il corretto distanziamento. Un vero e proprio menù tipico dei giorni di festa, interamente offerto da Lidl, prevede antipasti, lasagne al salmone con zucchine, scaloppine di vitello ai funghi e patate al forno, frutta, panettone con il mascarpone e spumante per il tradizionale scambio d’auguri. Saranno presenti il giorno di Natale in Opera Cardinal Ferrari Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia, che non rinunceranno, anche quest’anno, al tradizionale pranzo con le persone più fragili. Il Prof. Pasquale Seddio, Presidente di Opera Cardinal Ferrari afferma: “Le persone che vivono in strada o che si trovano in una situazione di difficoltà e fragilità guardano alle Feste da una prospettiva diversa. Il mondo intorno a loro celebra la gioia dell’attesa e la speranza nel futuro, loro si sentono – invece – più soli, più emarginati. Opera Cardinal Ferrari ogni anno si impegna in modo particolare per star vicino a chi vive in strada e per far sì che sia davvero festa per tutti. Trascorrere il giorno di Natale insieme significa celebrare la fede, la speranza, la solidarietà e l’aiuto.” Continua il Presidente Seddio: “A causa del perdurare della pandemia, per il secondo anno consecutivo, abbiamo dovuto limitare le presenze. Soprattutto anziani senza dimora gli ospiti, perché sono le persone più sole. Per motivi di sicurezza non potremo invitare le quasi 200 famiglie che assistiamo. Per questo abbiamo deciso di consegnare loro pacchi viveri più abbondanti, aggiungendo anche il panettone, cioccolato e regali per i bambini. Abbiamo anche pensato a una campagna “Fai posto ad un Carissimo nel tuo cuore”. In questo modo sarà possibile sostenere il Natale di Opera. Il sostegno alla campagna ci permetterà di donare cibo, servizi, indumenti, pacchi viveri ad anziani senza dimora e famiglie in difficoltà”.

