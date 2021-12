Covid, iniziate le vaccinazioni ai bimbi 5-11 anni. Moratti, 62 hub dedicati

Sono cominciate le vaccinazioni per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Da domenica scorsa, giorno di apertura delle prenotazioni, sono già stati assegnati circa 70.000 appuntamenti. La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha voluto verificare di persona l’avvio di questa nuova fase della campagna vaccinale visitando l’hub allestito presso la Fiera vecchia di Milano (Portello) dove, grazie alla cooperazione di 5 ospedali milanesi, sono state aperte 18 linee vaccinali.

Hanno partecipato alla visita anche i direttori generali del Policlinico, Ezio Belleri che era accompagnato dal direttore sanitario Laura Chiappa; del Niguarda, Marco Bosio; dei Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco; del Fatebenefratelli-Sacco, Alessandro Visconti e dell’Ats di Milano, Walter Bergamaschi. A fare gli onori di casa, il presidente della Fondazione Fiera di Milano, Enrico Pazzali.

“Iniziamo la campagna tra i bimbi – ha spiegato Letizia Moratti – mettendo a disposizione 62 hub con percorsi e personale dedicati. Grazie alla collaborazione di Gardaland che – ad esempio – al Portello ha gratuitamente messo a disposizione l’allestimento, abbiamo predisposto un’accoglienza a misura di bambino e un ambiente completamente a misura dei più piccoli”. Entrando dal Gate 6 di viale Scarampo, i piccoli sono accolti da clown e da Prezzemolo, Bambù e Tj, le mascotte di Gardaland. Murales con immagini dei vari personaggi dei cartoni animati accompagnano i bimbi fino all’uscita dell’hub. Ad ogni bambino vaccinato prima di Natale, inoltre, sarà regalato un ingresso gratuito a Gardaland. E, subito dopo la vaccinazione, ogni bimbo riceve il ‘Certificato di valore’ dove, a fianco del nome si legge ‘ha dimostrato il merito di aver intrapreso una missione straordinaria contro il Coronavirus’.

“Siamo soddisfatti – ha concluso la vicepresidente – per come stanno aderendo le famiglie. Ad oggi, con circa 70.000 prenotazioni, abbiamo già superato il 10% della platea vaccinabile. Vogliamo però che ogni famiglia sia consapevole di quello che sta facendo e, dunque, dopo l’appuntamento di due settimane fa con grandi clinici, oggi abbiamo coinvolto pediatri e neuropsichiatri che, in diretta Facebook sulla pagine di Regione Lombardia e Lombardia Notizie Online, potranno fornire tutte le rassicurazioni scientifiche necessarie”.

Il Portello rimane aperto dalle 14 alle 20 nei giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei festivi. La prenotazione della vaccinazione per i bimbi avviene attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it o tramite numero verde 800.89.45.45