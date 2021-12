Covid, in Lombardia quasi 10 mila alunni in quarantena

In Lombardia aumentano ancora i contagi da Covid in asili e scuole. Al 12 dicembre, secondo la Direzione generale Welfare della Regione, in Lombardia erano 683 le classi in quarantena, con 9.415 alunni e 567 operatori scolastici. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre i contagi nella fascia 6-10 anni sono stati 261 in più rispetto alla settimana precedente, nella fascia dagli 11-13 anni sono aumentati di 105 mentre nella fascia 14-18 anni sono stati 176 in più i nuovi positivi. Nel territorio dell’Ats di Milano, che comprende anche Lodi, alla data del 12 dicembre le classi in quarantena erano 50 per gli asili e i nidi, di cui 45 a Milano città, con 694 bambini e 59 operatori scolastici, 78 classi per la scuola primaria, di cui 72 a Milano, con 425 alunni di cui 375 a Milano e 15 operatori scolastici, alle scuole medie sono 30 le classi in quarantena e 128 gli alunni, alle superiori 18 classi e 38 studenti. Il territorio dell’Ats della Brianza, che comprende Lecco e Monza, ha 95 classi in quarantena nella scuola primaria con 1689 alunni.