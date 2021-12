Sono 23.252 le prenotazioni per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Lo comunica in un tweet la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti nella prima giornata di apertura delle prenotazioni per i bambini in Lombardia. “Genitori che hanno compreso che il vaccino serve a proteggere i loro figli da malattia e conseguenze a lungo termine, protegge i compagni di scuola più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza” commenta Letizia Moratti.