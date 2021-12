Conto alla rovescia per la riapertura del teatro ‘Lirico Giorgio Gaber’ di Milano. Tra una settimana, sabato 18 e domenica 19 dicembre, le porte di un luogo-simbolo dello spettacolo milanese torneranno infatti ad aprirsi, dopo oltre vent’anni, con un ‘open day’ che darà la possibilità a tutti di visitare il rinnovato teatro milanese.

E, ancora, nei prossimi giorni sarà comunicato l’esito del concorso che – attraverso una giuria composta da Ornella Vanoni, Massimo Moratti, Renato Pozzetto, Katia Follesa, Paolo Jannacci e Dalia Gaberscik – deciderà quale delle 3.000 proposte giunte sulla piattaforma social www.heart-social.com verrà utilizzata come messaggio simbolo per la riapertura del teatro. “Riconsegniamo al pubblico un luogo che ha scritto la storia della cultura milanese e più in generale nazionale” commenta Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment e direttore generale dei teatri milanesi Lirico e Nazionale . “Ci piace definirlo il ‘teatro del popolo’ – spiega Forte – perché il nostro intento, proprio come in occasione dell’open day di sabato e domenica prossima, è quello di attrarre il maggior numero di persone possibile con proposte intelligenti e interessanti”. Sabato (dalle ore 12 alle 18) e domenica (dalle ore 10 alle 18), dunque, porte aperte al teatro ‘Lirico Giorgio Gaber’. Ad accompagnare questo happening, le note dei giovani della Civica Scuola di Milano ‘Claudio Abbado’. In attesa dell’esordio sul palcoscenico, il 22 dicembre, con lo spettacolo di Ale e Franz.