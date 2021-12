Atalanta-Villarreal, si gioca oggi

La partita di Champions League Atalanta-Villarreal prevista ieri sera è stata rinviata a oggi a causa della fitta nevicata caduta su Bergamo. Il calcio d’inizio verrà dato alle 19, e non alle 16.30 come comunicato in un primo tempo dall’Uefa. La decisione è stata presa dopo un accordo tra la stessa Uefa e le due società. L’Atalanta fa anche sapere che i biglietti non usufruibili sono cedibili a terzi attraverso il portale atalanta.vivaticket.it, mentre le modalità di rimborso saranno comunicate in seguito. La società bergamasca terrà anche aperta la biglietteria di viale Giulio Cesare per i tagliandi residui, dalle 16 alle 19 di oggi.