E’ stato individuato il presunto omicida dell’82enne Pierantonio Secondi, ucciso ieri nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano. L’uomo, che è stato rintracciato dai carabinieri in una farmacia in cui lavora è ora interrogato dal pm Elio Ramondini. L’assassino per sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima avrebbe usato una motosega con cui avrebbe infierito sull’uomo dopo averlo accoltellato.