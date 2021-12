Green Pass, controlli a campione sui mezzi pubblici a Milano

Sono scattati alle 7.30, a Milano, i controlli su metropolitana e mezzi di superficie, nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Green Pass per accedere sui mezzi pubblici. Atm ha messo in campo 20 squadre, circa 40 controllori, per i controlli a campione in diverse stazioni sulle varie linee della metropolitana, così come su autobus e tram. Le pattuglie miste, con il personale dell’azienda di trasporti affiancato dalla polizia di Stato e dalla locale, sono disseminate un po’ in tutta la città. Nelle metropolitane gli uomini di Atm sono supportati dagli agenti della Polizia di Stato, che stamattina ha schierato delle squadre nei mezzanini della stazione di Lanza (Linea Verde), Zara e Sondrio (Linea Gialla). Nel pomeriggio i controlli proseguiranno, a campione, vicino ai tornelli di altre tre fermate della metro. A Porta Garibaldi, una pattuglia di 8 agenti assistenza e sicurezza controllano che i passeggeri siano in regola. Controlli anche sul passante ferroviario, sempre a Porta Garibaldi, con alcuni agenti a presidiare l’ingresso del sotterraneo.