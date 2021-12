Una valanga si è staccata sui monti sopra Bormio, nella zona di Bormio 3000. Il personale del soccorso alpino e l’equipaggio dell’eliambulanza si sono portati in quota nel timore che fossero rimaste sepolte delle persone. Fortunatamente l’unico coinvolto, un 34 enne, è stato recuperato senza difficoltà e non ha riportato conseguenze, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 11.40.