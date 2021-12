In 700 senza mascherina, chiusa discoteca nel Bresciano

Quando è arrivata la polizia erano in 700 e senza mascherina sulla pista dell’Art, storica discoteca di Desenzano del Garda, nel Bresciano, per un controllo sul rispetto delle regole anti-Covid. “Il locale pubblico ha consentito l’ingresso e la permanenza di diverse centinaia di avventori, in numero eccedente rispetto alla capienza consentita dalla normativa anti covid” spiga la Polizia di Stato. Subito è scattato uno stop di 5 giorni. La Prefettura di Brescia potrà valutare se estendere la chiusura fino a 30 giorni.