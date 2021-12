Tornano i mercatini di Natale in piazza Duomo

In centro a Milano sono stati allestiti 65 chalet in legno e la casa di Babbo Natale

Tornano i mercatini di Natale in centro a Milano. Dopo un anno di stop a causa del Covid, il cuore della città meneghina è pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno. 65 chalet in legno, ai quali si aggiunge la casa di Babbo Natale, sono stati inaugurati mercoledì. Restano aperti tutti i giorni fino alle 22. Uno spazio complessivo di oltre 1200 mq reso ancora più magico da quasi un chilometro di decorazioni natalizie. Milanesi e turisti potranno trovare un’offerta di prodotti molto varia, che spazia dall’artigianato al vestiario, fino alle delizie regionali. I mercatini allestiti dall’impresa brianzola Eurostands, sono suddivisi in tre zone: le casette dell’area piazza Duomo/Vittorio Emanuele e piazza Duomo/ex Camposanto saranno a due fronti di vendita, mentre quelle dell’area piazza Duomo/Arcivescovado saranno ad un solo fronte.