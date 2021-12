Disagi per i pendolari: la linea rossa della metropolitana è bloccata tra Rovereto e Palestro per la presenza di "una persona non autorizzata".

Linea rossa della metropolitana bloccata da stamattina alle 7.30, tra Rovereto e Palestro, con pesanti disagi per i pendolari. “Una persona non autorizzata in galleria ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Rovereto e Palestro. In servizio bus sostitutivi” comunica Atm. Ci son ripercussioni anche sulla linea verde, che è rallentata.