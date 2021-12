False aste sul web, due arresti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ed i poliziotti del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, su delega della Procura di Milano, hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due indagati, per reati di truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ed auto-riciclaggio. Uno dei due è anche destinatario di un decreto di sequestro preventivo su beni e disponibilità per circa 100 mila euro. L’applicazione delle misure custodiali giunge al termine di articolate indagini che hanno consentito di individuare gli autori di reiterate truffe ai danni di ignari cittadini mediante false aste immobiliari e mobiliari.

Gli indagati avevano creato domini web e indirizzi di posta elettronica, in cui venivano richiamati inesistenti studi legali, usando documentazione artefatta, con i nominativi di magistrati effettivamente in servizio.

Avevano inoltre provveduto ad attivare e intestare falsamente diverse utenze

telefoniche, nonché ad aprire conti correnti a nome di persone ignare presso banche online nazionali ed estere; questi rapporti bancari venivano quindi utilizzati per ricevere bonifici dalle persone offese, convinte di versare somme a titolo di caparra per l’acquisto di immobili e autovetture.

I proventi della truffa venivano successivamente dirottati verso conti correnti accesi presso una banca tedesca ed intestati ad un noto exchanger in cripto-valute statunitense,integrando in tal modo anche il delitto di auto-riciclaggio.L’attività ha smantellato il sistema e il denaro sottratto dagli indagati è stato recuperato