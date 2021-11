Un uomo di 59 anni è ricoverato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza dopo essere stato investito in tarda mattinata in sella alla sua biciletta da un’auto lungo la Statale Padana superiore a Cernusco sul Naviglio (Milano). L’uomo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso e le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Pioltello per gli accertamenti del caso.