Green pass trasporti, Sala: parlato con Atm, sarebbe un problema ma collaboreremo

“Sul Tpl” l’introduzione del controllo del green pass “sarebbe un problema, è chiaro che a tutti verrebbe chiesta un’attività addizionale, però insomma in questo momento la preoccupazione c’è, chiaro che qualunque lockdown o semilockdown sarebbe disastroso”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Ho parlato adesso con Atm – ha aggiunto Sala parando con i cronisti questa mattina – non si capisce ancora se il super green pass varrà anche per Atm, cosa che a oggi non risulta, ma noi collaboreremo. È chiaro che se così fosse credo che i controlli verranno fatti a campione però non è ancora chiaro quindi aspettiamo il decreto e poi ci muoveremo di conseguenza. Da tutti i punti di vista ci sarà massima collaborazione con il governo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’iniziativa sulle donne all’Anagrafe di via Larga, in merito alla stretta del Governo per contenere la quarta ondata della pandemia.