Milano, Prima diffusa compie 10 anni e porta in città il Macbeth di Verdi

Dal 1° al 12 dicembre, il Comune di Milano porta in città l’opera che inaugura la stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala, Macbeth di Giuseppe Verdi, con la regia di Davide Livermore. ‘Prima Diffusa’ – sospesa solo nel 2020 a causa della pandemia – torna quindi ad accompagnare Milano nella settimana precedente la Prima della Scala con oltre 80 iniziative tra concerti, performance, letture, incontri e conferenze, mostre e rassegne dedicati all’opera, coinvolgendo più di 40 luoghi della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Un coinvolgimento di tutta la comunità che cresce fino al 7 dicembre, giorno in cui la ‘Prima’ va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala e sarà trasmessa in diretta in 34 spazi dei nove municipi e anche nell’area metropolitana.

In questi dieci anni ‘Prima Diffusa’ è cresciuta sempre di più, coinvolgendo oltre 200mila spettatori, 80 spazi cittadini con più di 200 eventi (a questo link si può visualizzare la mappa di questi dieci anni di proiezioni in diretta).

In questa decima edizione saranno disponibili diecimila posti nelle 34 sale di proiezione, mille in più rispetto alla scorsa edizione (2019).

Al centro di ‘Prima Diffusa’ 2021 si confermano le proiezioni in diretta dell’opera inaugurale della stagione scaligera, in collaborazione con Teatro alla Scala e Rai, che ne cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite. Trentaquattro i luoghi di proiezione nei nove Municipi cittadini e fuori città. Numerosi i luoghi simbolici come il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore; ma anche la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, la Casa della Carità, l’Aeroporto di Malpensa, il MUDEC, WOW Spazio Fumetto, Made in Corvetto, Mare Culturale Urbano e altri ancora.

Tutte le proiezioni sono precedute da guide all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala in forma live o registrata, che forniranno al pubblico una spiegazione dell’opera e ne garantiranno la comprensione anche agli spettatori neofiti del genere lirico. L’ingresso nelle sedi delle dirette è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Al Castello di Macbeth è l’evento che inaugura Prima Diffusa 2021 e si terrà al Castello Sforzesco il 1° dicembre alle ore 18. Si tratta di una guida all’ascolto teatralizzata, ideata e curata dall’Accademia Teatro alla Scala basata sull’opera del Macbeth con la partecipazione del professore e musicologo Fabio Sartorelli, arricchita da brani scelti e interpretati da giovani attori e dai giovani Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala.

Tra le novità del programma 2021 anche lo spettacolo Macbeth Unplugged di Tournée da Bar con Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro e l’accompagnamento musicale dal vivo di Tiziano Cannas Aghedu, messo in scena in tre diverse serate alla Santeria Paladini 8, allo Spirit de Milan e al Mare Culturale Urbano. In questo dramma, chiamato dai teatranti “la tragedia scozzese”, si alternano momenti comici, lirici e drammatici in cui il pubblico è coinvolto direttamente e accompagnato dagli attori all’interno dei segreti nascosti tra le righe di questo grande classico shakespeariano.

Il 2 dicembre alle 18.30 è in programma alla Cineteca Milano presso il Museo Interattivo del Cinema il recital lirico, con la partecipazione straordinaria di Neri Marcorè, dei solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala che renderanno omaggio alle opere della prima stagione compositiva di Giuseppe Verdi.

Per celebrare i dieci anni della rassegna, nel pomeriggio del 3 dicembre, presso la sede dell’Accademia del Teatro alla Scala in via Santa Marta, sarà possibile visitare la mostra ‘Accademia Aperta – Dieci anni di Prima Diffusa’. Il percorso espositivo ripercorre le fasi salienti della manifestazione dal 2011 ad oggi, attraverso materiale fotografico, video collage, costumi ed elementi di scena. L’esposizione sarà inoltre accompagnata da una dimostrazione di “trucco e parrucco” teatrale per avvicinare il pubblico al dietro le quinte di uno spettacolo. Un’altra mostra speciale, ‘Si colmi il calice’, è organizzata da WOW Spazio Fumetto in viale Campania ed è dedicata alle più importanti trasposizioni a fumetti della tragedia di Shakespeare e dell’opera di Verdi. Presso la Sala Cinema MIC, al Museo Interattivo del Cinema, la rassegna cinematografica ‘Macbeth e altri titoli shakespeariani’ propone dal 2 al 23 dicembre 23 film, trasposizioni cinematografiche di opere di Shakespeare.

Programma completo, elenco sedi proiezioni e informazioni disponibili su yesmilano.it/primadiffusa