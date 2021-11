Tragico incidente a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 46 anni, dipendente del locale ospedale, è finito con la bicicletta in una roggia in via Papa Giovanni XXIII, nel parco del Maglio, ed è morto dopo aver battuto la testa. Il corpo senza vita è stato notato da un passante, che ha dato l’allarme. Vani però i soccorsi del 118. L’uomo abitava in zona. Sul posto sono giunti gli uomini del commissariato di Treviglio, che hanno ricostruito l’accaduto.