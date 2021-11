Omicidio di Fernanda Cocchi, restano in carcere i due arrestati

Come si attendeva restano in carcere in attesa del processo i due sudamericani che, a Milano, hanno ucciso la novantenne Fernanda Cocchi per portarle via pochi prezioni. “Gli indagati – scrive la gip Anna Calabi – sono soggetti proclivi a commettere ogni reato a scapito della vita umana: non si sono fermati a una rapina in casa di un’anziana che, vista l’età e le condizioni di particolare fragilità, non avrebbe potuto opporre resistenza ma hanno agito con il proposito di ucciderla e poi di appropriarsi dei pochi beni che aveva”. Convalidato dunque il fermo in carcere per il 22enne Carlos Gabriel Velasco Velasco e per il quarantaquattrenne Mario Abraham Calero Ramirez.