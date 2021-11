Disperso in montagna, ricerche in corso nella bergamasca

Proseguono oggi le ricerche di un uomo di 68 anni di Bergamo, disperso da sabato nella zona degli Spiazzi di Gromo. Le ricerche, iniziate sabato, sono proseguite per tutta la giornata di ieri. Nonostante la pioggia incessante, diverse squadre del Soccorso alpino, insieme alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, alle unità cinofile e molecolari hanno perlustrato l’area dove è stata ritrovata l’auto dell’uomo, purtroppo senza esito. Sono impegnate in totale 75 persone. Ieri non è stato possibile impiegare gli elicotteri a causa del meteo avverso e della nebbia fitta che ha interessato l’area delle ricerche: in quota è anche scesa la neve. Per oggi invece è prevista una giornata di bel tempo e saranno dunque utilizzati anche gli elicotteri, uno della Regione Lombardia e l’altro della Guardia di Finanza.