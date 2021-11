Ciclismo, presentati in Regione il velodromo di Montichiari (Bs) e i commissari tecnici

“Abbiamo erogato 2 milioni di euro per garantire e potenziare un impianto d’eccellenza come quello di Montichiari” ha quindi chiarito il sottosegretario Antonio Rossi rivolgendosi in particolare al sindaco di Montichiari, Marco Togni, e al Commissario tecnico della ‘pista’, Marco Villa. “Stiamo lavorando – ha proseguito – per poterlo aprire al pubblico e per permettere al maggior numero possibile di atleti di venire ad allenarsi in questa splendida struttura che per certi aspetti è unica del genere in Italia e che, al termine dei lavori, rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello della Lombardia e del Paese”. Antonio Rossi ha quindi voluto evidenziare l’impegno della Regione Lombardia mirata a salvaguardare la sicurezza stradale, “un tema – ha aggiunto il sottosegretario – che è fondamentale per chi utilizza la bicicletta e più in generale per tutti coloro che viaggiano sulle nostre strade. Per raggiungere questo obiettivo stiamo collaborando attivamente con le Amministrazioni comunali”. “La Federazione Ciclistica Italiana e tutto il movimento ciclistico – ha sottolineato il presidente Fontana – traggono in Lombardia, da sempre, linfa vitale per le proprie attività”. “Una linfa legata alla quantità di tesserati e società coinvolte, con numeri pari a quelli di un paese leader come il Belgio. Elementi, questi, che – ha concluso Fontana, ricevendo in omaggio dal presidente federale Dagnoni la maglia della Nazionale azzurra – rendono la regione uno dei fulcri sui cui poggia il sistema sportivo nazionale”.