Ddl Zan, in 10 mila all’Arco della Pace contro lo stop alla legge

Diecimila persone, all’Arco della Pace di Milano, hanno protestato contro la bocciatura, da parte del Senato, del Ddl Zan contro l’omofobia. Sono anche state accese migliaia di luci nel presidio promosso dai Sentinelli di Milano, da Arcigay, dal Coordinamento Arcobaleno e altri. In molti hanno quindi aderito all’appello, chiedendo che “i senatori si prendano la responsabilità di quanto è successo”. C’è stato un sit-in a significare, “non passate sui nostri corpi” al temine della quale è stato improvvisato: We Shall Overcome, canzone principe dei diritti civili. “La manifestazione – è stato detto – rappresenta la scollatura tra la gente e la politica”. “Vergogna”, è stato scandito più volte verso coloro che “hanno riso di fronte alla negazione dei diritti civili”: “Avete bloccato la legge Non bloccherete la lotta”, è stato detto in un presidio arrabbiato ma allo stesso tempo gioioso. “Noi non ci arrendiamo.In 10.000 in meno di 24 ore” commentano i Sentinelli.