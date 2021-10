Da mercoledì 27 ottobre, fino a 22 gennaio, la Galleria Lorenzelli Arte di Milano presenta “Nel Nome di Dio Omnipotente. Arti talismaniche, pratiche di scrittura sacra e protettiva dal nord della Nigeria”.

Le sale espositve ospitano nel cuore di Milano una ricca serie di 80 opere inedite, appartenenti agli Hausa, un gruppo etnico di oltre 70 milioni di persone, stanziato tra il nord della Nigeria e il sud del Niger. Il visitatore si immerge in un mondo apparentemente lontano, ma che rimanda ad antiche

pratiche protettive, divinatorie e taumaturgiche del Medio Oriente, del mondo greco-romano, della Cabala ebraica, fno all’alchimia occidentale medievale.

La collezione si compone di autentici manoscritti religiosi e poetici, tavole utilizzate per lo studio e la memorizzazione del Corano; diplomi di completamento degli studi religiosi, tavole in legno e metallo per la protezione delle case e delle persone. Ed ancora, pelli con simboli e formule apotropaiche, esemplari di ricettari popolari sulle scienze esoteriche, talismani e oggetti per la divinazione.

A cura di Andrea Brigaglia, docente ed esperto di Islam contemporaneo in Nigeria e di Gigi Pezzoli, fra i più importanti africanisti, la mostra è prodotta da Andrea Aragosa per Black Tarantella srl, in collaborazione con il

Centro Studi Archeologia Africana di Milano ed è stata esposta per la prima volta lo scorso maggio a Napoli, nella Cappella Palatina del Maschio Angioino.

“Nel Nome di Dio Omnipotente”

A cura di Andrea Brigaglia e Gigi Pezzoli

Sede Lorenzelli Arte Milano, corso Buenos Aires, 2

Periodo 27 ottobre 2021 – 22 gennaio 2022

Inaugurazione mercoledì 27 ottobre 2021, ore 18.00

Orari ore 10.00/13.00 – 15.00/19.00

su appuntamento da martedì a sabato

festivi chiuso

Ingresso libero

Informazioni +39.02.201914 – info@lorenzelliarte.com

www.lorenzelliarte.com