Oggi il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan per riprendere il dossier stadio.

L’Amministrazione comunale, si legge in una nota di palazzo Marino, “comprende l’esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionale e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l’investimento dei club. Le parti si rivedranno a brevissimo per affrontare tecnicamente la questione”.